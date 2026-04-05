На фронті за день відбулось 108 боїв, ворог найбільш атакує на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 108 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, завдаючи систематичного вогневого ураження. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3534 дрони-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню, - йдеться у повідомленні.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших у напрямку Стариці та Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили шість ворожих штурмів у напрямку Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Муравка, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 17 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, мотоцикл, одне укриття особового складу, пошкоджено дві артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 87 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів - додали у Генштабі.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий. Розлив та Зорівка опинилися під ворожими авіаударами.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

