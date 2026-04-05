"Птицы Мадяра" уничтожили первый спутниковый терминал связи рф "Спирит-030"

5 апреля, 11:39 • 27371 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 72644 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 86456 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107042 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 92455 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 96651 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51156 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105190 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 36993 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85076 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Конго будет принимать депортированных из США лиц из третьих стран5 апреля, 17:07 • 6710 просмотра
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 11517 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 10451 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 6036 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 5336 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 86446 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 96640 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 105186 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 85074 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 84728 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 20758 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37275 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39065 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50663 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64771 просмотра
"Птицы Мадяра" уничтожили первый спутниковый терминал связи рф "Спирит-030"

Киев • УНН

 • 22165 просмотра

Украинские военные ликвидировали новую компактную станцию спутникового интернета оккупантов. Терминалы "Спирит" заменяют россиянам заблокированный Starlink.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил об успешном уничтожении первого российского спутникового терминала связи "Спирит-030", который начали поставлять оккупантам после блокировки системы спутниковой связи Starlink. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

Подробности

По словам Бескрестнова, после потери Starlink для российских войск проблема спутниковой связи стала критической. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют большие антенны, что делает их легкими целями для украинских военных. 

Поэтому на фронт начали поступать новые терминалы "Спирит-030", которые менее заметны и работают со специальным геостационарным спутником. Их антенны имеют диаметр 30 см вместо 90 см, что делает их более компактными и переносными.

Крутые пилоты 414 бригады СБС "Птицы Мадьяра" впервые нашли и уничтожили такой терминал спутниковой связи. Прошу всех пилотов обращать внимание на эту цель

- отметил советник министра обороны.

По его словам, российские оккупанты сейчас массово поставляют такие терминалы на фронт, но украинские силы уже научились эффективно их выявлять и уничтожать.

Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали05.04.26, 14:39 • 27374 просмотра

