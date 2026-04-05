"Птицы Мадяра" уничтожили первый спутниковый терминал связи рф "Спирит-030"

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил об успешном уничтожении первого российского спутникового терминала связи "Спирит-030", который начали поставлять оккупантам после блокировки системы спутниковой связи Starlink. Об этом он написал в Telegram, пишет УНН.

По словам Бескрестнова, после потери Starlink для российских войск проблема спутниковой связи стала критической. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют большие антенны, что делает их легкими целями для украинских военных.

Поэтому на фронт начали поступать новые терминалы "Спирит-030", которые менее заметны и работают со специальным геостационарным спутником. Их антенны имеют диаметр 30 см вместо 90 см, что делает их более компактными и переносными.

Крутые пилоты 414 бригады СБС "Птицы Мадьяра" впервые нашли и уничтожили такой терминал спутниковой связи. Прошу всех пилотов обращать внимание на эту цель - отметил советник министра обороны.

По его словам, российские оккупанты сейчас массово поставляют такие терминалы на фронт, но украинские силы уже научились эффективно их выявлять и уничтожать.

