Пограничники уничтожили три вражеские РСЗО и РЛС "Зоопарк" на Гуляйпольском направлении
Киев • УНН
Пограничники подразделения Феникс за ночь поразили Град, Ураган и дефицитную систему Зоопарк в Запорожье. Общая стоимость уничтоженной техники РФ составляет 28 миллионов долларов.
Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" за одну ночь уничтожили в Запорожье три вражеские реактивные системы залпового огня и редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
В ночь с 4 на 5 апреля в Запорожье пилоты "Феникса" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня, среди которых два "Града" и один "Ураган", а также редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Всего техники уничтожено на 28 миллионов долларов. И это несмотря на обычные будничные цели, которые пограничники подразделения уничтожают круглосуточно
В ГПСУ отметили, что РЛС "Зоопарк" - это "крайне редкая цель" для Сил обороны. Всего за период полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц этой РЛС.
ВСУ освободили 480 км² и 12 населенных пунктов в двух областях - Сырский05.04.26, 14:57 • 4322 просмотра