Пограничники уничтожили три вражеские РСЗО и РЛС "Зоопарк" на Гуляйпольском направлении

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" за одну ночь уничтожили в Запорожье три вражеские реактивные системы залпового огня и редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

В ночь с 4 на 5 апреля в Запорожье пилоты "Феникса" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня, среди которых два "Града" и один "Ураган", а также редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Всего техники уничтожено на 28 миллионов долларов. И это несмотря на обычные будничные цели, которые пограничники подразделения уничтожают круглосуточно - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что РЛС "Зоопарк" - это "крайне редкая цель" для Сил обороны. Всего за период полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц этой РЛС.

