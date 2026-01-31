На фронте произошло 135 боевых столкновений: враг активно атакует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогозное, Павловка, Стариково, Бачевск, Толстодубово, Будки Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставков, Новосергиевки, Шийковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 47 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении на данный момент вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

