Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12302 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13571 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13137 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17334 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10640 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24568 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43673 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 49056 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29305 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 135 боевых столкновений: враг активно атакует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 114 просмотра

С начала суток зафиксировано 135 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: враг активно атакует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогозное, Павловка, Стариково, Бачевск, Толстодубово, Будки Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 48 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Волчанские Хутора. Четыре боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новоплатоновки. Всего на данном направлении произошло шесть боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Ставков, Новосергиевки, Шийковки. Два боестолкновения продолжаются. 

На Славянском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенных пунктов Ямполь, Дроновка и в сторону Закитного. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 29 наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николаевки, Степановки, Новопавловки, Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Гришино, Новоподгородное, Муравка, Новопавловка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 47 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз, в районе Вербового и в сторону Александрограда, Даниловки, Нового Запорожья. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Маломихайловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 18 атак оккупантов, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Варваровки, Железнодорожного, Святопетровки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Верхняя Терса. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Лукьяновского.  

На Приднепровском направлении на данный момент вражеских наступательных действий не зафиксировано.  

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

