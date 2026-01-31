Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки
Киев • УНН
За сутки 30 января российские войска понесли потери в 880 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют 1239590 человек.
За сутки 30 января российские войска потеряли на войне с Украиной 880 солдат и 694 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1239590 (+880) человек ликвидировано
- танков ‒ 11619 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23977 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 36768 (+20)
- РСЗО ‒ 1632 (+1)
- средства ПВО ‒ 1290 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 119928 (+694)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76377 (+58)
- специальная техника ‒ 4054 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
