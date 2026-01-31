Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки

$42.850.08
30 января, 18:51 • 14247 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 25164 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 25434 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 18859 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 19125 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 19205 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 20430 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21113 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22162 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26197 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 25434 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 19018 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 24540 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 28264 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 85183 просмотра
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 10254 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 10944 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 11486 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 13296 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 16937 просмотра
Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 42 просмотра

За сутки 30 января российские войска понесли потери в 880 солдат и 694 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют 1239590 человек.

Потери оккупантов: российские войска недосчитались 880 солдат и почти 700 БПЛА за сутки

За сутки 30 января российские войска потеряли на войне с Украиной 880 солдат и 694 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1239590 (+880) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11619 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23977 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 36768 (+20)
          • РСЗО ‒ 1632 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1290 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 119928 (+694)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76377 (+58)
                            • специальная техника ‒ 4054 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11925 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины