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На фронте 70 боев: более трети - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов. Наиболее активно враг действует на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях, нанося авиаудары по городам и селам.

На фронте 70 боев: более трети - на Покровском направлении

Более трети из 70 боев с начала суток на фронте произошло сегодня на Покровском направлении, враг также активнее на Лиманском и Торецком направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 16 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 70 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня, как указано, от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Проходы, Дмитровка, Шалыгино, Белая Береза, Грабовское, Петрушовка, Порозок, Малушино, Бруски, Великий Прикол, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Гута-Студенецкая Черниговской области. Авиационные удары агрессор нанес по районам населенных пунктов Петрушовка, Осоевка, Малая Рыбица, Миропольское Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боя продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Сиверском направлении, в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре атаки противника в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах Торецка и Леонидовки, четыре боя идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 20 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверово, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, три боя продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя. В то же время, вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Зализничное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Лобковое. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Степногорск и Каменское.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия, в то же время, нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

"На Курском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, также совершил 190 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности - три из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

На остальных направлениях, как отмечается, - без особых изменений.

Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем16.04.25, 08:01 • 4814 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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