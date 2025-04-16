Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 15 апреля российские войска потеряли 1050 солдат и 87 артсистем. С начала 2025 года потери рф превысили 140 тысяч военных.
За сутки 15 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 87 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 936210 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10638 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 22163 (+13)
- артиллерийских систем ‒ 26377 (+87)
- РСЗО ‒ 1364 (0)
- средства ПВО ‒ 1132 (0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32837 (+146)
- крылатые ракеты ‒ 3145 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44472 (+133)
- специальная техника ‒ 3804 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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