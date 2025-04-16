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Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем

Киев • УНН

 • 4322 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 15 апреля российские войска потеряли 1050 солдат и 87 артсистем. С начала 2025 года потери рф превысили 140 тысяч военных.

Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем

За сутки 15 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 87 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 936210 (+1050) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10638 (+9)
      • боевых бронированных машин ‒ 22163 (+13)
        • артиллерийских систем ‒ 26377 (+87)
          • РСЗО ‒ 1364 (0)
            • средства ПВО ‒ 1132 (0)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32837 (+146)
                    • крылатые ракеты ‒ 3145 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44472 (+133)
                            • специальная техника ‒ 3804 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

                              Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и Трамп тоже верит в это - Белый дом15.04.25, 21:56 • 2912 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Украина
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