Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем

За сутки 15 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 87 артсистем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 936210 (+1050) человек ликвидировано

танков ‒ 10638 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 22163 (+13)

артиллерийских систем ‒ 26377 (+87)

РСЗО ‒ 1364 (0)

средства ПВО ‒ 1132 (0)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32837 (+146)

крылатые ракеты ‒ 3145 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44472 (+133)

специальная техника ‒ 3804 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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