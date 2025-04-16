Втрати рф за добу: понад тисяча солдатів та майже 90 артсистем

За добу 15 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 87 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 936210 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 10638 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13)

артилерійських систем ‒ 26377 (+87)

РСЗВ ‒ 1364 (0)

засоби ППО ‒ 1132 (0)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32837 (+146)

крилаті ракети ‒ 3145 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44472 (+133)

спеціальна техніка ‒ 3804 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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