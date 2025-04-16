Втрати рф за добу: понад тисяча солдатів та майже 90 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 15 квітня російські війська втратили 1050 солдатів та 87 артсистем. З початку 2025 року втрати рф перевищили 140 тисяч військових.
За добу 15 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 87 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 936210 (+1050) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10638 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13)
- артилерійських систем ‒ 26377 (+87)
- РСЗВ ‒ 1364 (0)
- засоби ППО ‒ 1132 (0)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32837 (+146)
- крилаті ракети ‒ 3145 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44472 (+133)
- спеціальна техніка ‒ 3804 (+3)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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