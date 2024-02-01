На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.
На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи по 13-му пакету санкций против россии за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Предыдущего в субботу Еврокомиссия начнет встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы согласовать новые ограничения против.
По информации агентства, ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.
ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico23 январь 2024, 12:15 • 32437 просмотров
Дополнение
Кроме того, вероятны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.
В то же время в издании напомнили, что Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним,
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине.
Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ
На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.
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