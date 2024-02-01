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На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:03  •  18511 просмотра

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На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.

На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи по 13-му пакету санкций против россии за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали 

Предыдущего в субботу Еврокомиссия начнет встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, чтобы согласовать новые ограничения против.

По информации агентства, ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

ЕС рассматривает санкции против российского алюминия в новом пакете, но ядерная энергия или СПГ "недоступны" - Politico23 январь 2024, 12:15 • 32437 просмотров

Дополнение

Кроме того, вероятны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.

В то же время в издании напомнили, что Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним,

Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине.

Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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This week the European Commission plans to start discussing the 13th package of sanctions against russia - media
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На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.

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