Цього тижня Єврокомісія планує почати обговорення 13-го пакету санкцій проти рф - ЗМІ
Київ • УНН
Цього тижня Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі для обговорення 13-го пакету санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Очікується, що пропозиції будуть зосереджені на закритті лазівок в існуючих санкціях.
Цього тижня Європейська комісія розпочне неформальні зустрічі щодо 13-го пакету санкцій проти росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Попереднього в суботу Єврокомісія розпочне зустрічі на високому рівні з країнами-членами ЄС, аби узгодити нові обмеження проти.
За інформацією агентства, очікують, що пропозиції будуть зосереджені на закритті більшої кількості лазівок для обходу санкцій, особливо для компонентів, які можуть бути використані у військових цілях, а також на низці нових списків фізичних та юридичних осіб.
ЄС розглядає санкції проти російського алюмінію у новому пакеті, але ядерна енергія чи СПГ "недоступні" - Politico23.01.24, 14:15 • 34380 переглядiв
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Окрім того, ймовірні також деякі незначні секторальні заходи, такі як нові заборони на імпорт.
Водночас у виданні нагадали, що Польща та країни Балтії закликають до заборони імпорту російського алюмінію й скрапленого природного газу (СПГ).
Нагадаємо
Європейська Рада продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців до 31 липня 2024 року у відповідь на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні.
Санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року і включають обмеження на торгівлю, фінанси, технології, промисловість, транспорт та предмети розкоші.