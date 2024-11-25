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На Банковой уже второй раз планируют уволить руководителя ГУР Буданова - СМИ

На Банковой уже второй раз планируют уволить руководителя ГУР Буданова - СМИ

Киев  •  УНН

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Источники сообщают о возможной замене Кирилла Буданова на должности руководителя военной разведки в декабре. СБУ опровергает информацию о вероятности назначения Александра Поклада новым главой ГУР.

В Офисе президента хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить «более лояльную к власти персону». Об этом NV сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», - отметил этот собеседник издания.

Официальной реакции ОП издание не получило.

В пресс-службе СБУ в комментарии NV опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику». Тематика таких ИПСО, как добавили в СБУ, довольно широкая: от различных теорий заговора, «сенсаций» относительно ситуации на фронте до якобы кадровых перестановок и конфликтов руководителей Сил безопасности и обороны и тому подобное.

В то же время в спецслужбе заверили, что подобные слухи не имеют никакой основы.

Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова22 окт. 2024, 11:53 • 13499 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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