На Банковой уже второй раз планируют уволить руководителя ГУР Буданова - СМИ
Киев • УНН
Источники сообщают о возможной замене Кирилла Буданова на должности руководителя военной разведки в декабре. СБУ опровергает информацию о вероятности назначения Александра Поклада новым главой ГУР.
В Офисе президента хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить «более лояльную к власти персону». Об этом NV сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.
Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.
«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит», - отметил этот собеседник издания.
Официальной реакции ОП издание не получило.
В пресс-службе СБУ в комментарии NV опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику». Тематика таких ИПСО, как добавили в СБУ, довольно широкая: от различных теорий заговора, «сенсаций» относительно ситуации на фронте до якобы кадровых перестановок и конфликтов руководителей Сил безопасности и обороны и тому подобное.
В то же время в спецслужбе заверили, что подобные слухи не имеют никакой основы.
Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова22 окт. 2024, 11:53 • 13499 просмотров