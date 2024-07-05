Завтра в Украине весь день будут действовать графики почасовых отключений
Киев • УНН
Завтра в Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии в течение всего дня из-за распоряжения национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
"6 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - сообщили в компании.
Кроме того, в ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской Донецкой и Днепропетровской областях в вечерние часы отключения могут происходить в светло-серой зоне.
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно3 июля 2024, 14:34 • 31027 просмотров
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