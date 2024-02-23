"М‘ясомаркет" и Döner Maркет - в десятке крупнейших франшиз по размеру сети
Киев • УНН
Две продовольственные сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет, вошли в топ-10 крупнейших франшиз в Украине согласно исследованию ассоциации ритейлеров Украины.
Сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет вошли в топ-10 крупнейших франшиз по размещению сети. Об этом свидетельствуют результаты исследования ассоциации ритейлеров Украины (RAU), передает УНН.
Детали
Специалисты ассоциации выбирали 10 крупнейших франшиз среди более чем 500 компаний, которые предлагают развитие под своим названием.
Самыми успешными в Украине оказались давно известные бренды общественного питания, ритейла, услуг. 2 из 10 брендов - те, которые МХП развивает вместе с партнерами. По состоянию на конец февраля 2024 года сеть "М‘ясомаркет" насчитывает более 260 магазинов, сеть Döner Маркет - более 170 заведений.
"Это как франчайзинговые магазины, так и собственный ритейл компании МХП, которая сейчас трансформируется в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла", - говорится в сообщении.
Обе сети работают с 2020 года. Так, первый "М‘ясомаркет" открылся в июле 2020 года в Ковеле. Ровно через три года сеть достигла 240 торговых точек в 20-ти областях Украины и продолжает расти.
История Döner Маркетов началась с заведения в Киеве, которое открыли в сентябре 2020 года. Сейчас сеть, где гости всегда могут попробовать шаурму и донеры, а также наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда, имеет несколько форматов: корнеры в торгово-развлекательных центрах, отдельные заведения больших и меньших размеров, Döner-кафе. Для работы на событиях с большим количеством людей есть мобильная точка Döner Трак.
"Мы с партнерами работаем в самых разных уголках Украины - от столицы до небольших населенных пунктов и даже в прифронтовых и приграничных регионах. Все для того, чтобы украинцы всегда имели доступ к вкусной и качественной еде", - отмечают в МХП.
Ознакомиться с полным перечнем ТОП-10 франшиз по версии Rau.ua можно по ссылке.
"Мясомаркет" и Döner Маркет вошли в список популярных франшиз от Forbes Украина4 августа 2023, 10:49 • 1196568 просмотров
Справка
МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие.
Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".
"М‘ясомаркет" и Döner Maркет - в десятке крупнейших франшиз по размеру сети
Две продовольственные сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет, вошли в топ-10 крупнейших франшиз в Украине согласно исследованию ассоциации ритейлеров Украины.
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