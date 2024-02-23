"М‘ясомаркет" та Döner Maркет - у десятці найбільших франшиз за розміром мережі

Мережі "М‘ясомаркет" і Döner Maркет увійшли у топ-10 найбільших франших за розміщенням мережі. Про це свідчать результати дослідження асоціації ритейлерів України (RAU), передає УНН.

Деталі

Фахівці асоціації обирали 10 найбільших франшиз серед більш ніж 500 компаній, які пропонують розвиток під своєю назвою.

Найуспішнішими в Україні виявилися давно відомі бренди громадського харчування, ритейлу, послуг. 2 з 10 брендів — ті, які МХП розвиває разом з партнерами. Станом на кінець лютого 2024 року мережа "М‘ясомаркет" налічує понад 260 магазинів, мережа Döner Маркет – понад 170 закладів.

"Це як франчайзингові магазини, так і власний ритейл компанії МХП, яка нині трансформується в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу", - йдеться у повідомленні.

Обидві мережі працюють із 2020 року. Так, перший М’ясомаркет відкрився у липні 2020 року в Ковелі. Рівно через три роки мережа сягнула 240 торгових точок у 20-ти областях України й продовжує зростати.

Історія Döner Маркетів почалася із закладу в Києві, який відкрили у вересні 2020 року. Зараз мережа, де гості завжди можуть скуштувати шаурму та донери, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі та інші страви, має кілька форматів: корнери в торгово-розважальних центрах, окремі заклади більших і менших розмірів, Döner-кафе. Для роботи на подіях з великою кількістю людей є мобільна точка Döner Трак.

"Ми з партнерами працюємо у найрізноманітніших куточках України — від столиці до невеликих населених пунктів і навіть у прифронтових та прикордонних регіонах. Все для того, щоб українці завжди мали доступ до смачної та якісної їжі", — зазначають в МХП.

Ознайомитися із повним переліком ТОП-10 франшиз за версією Rau.ua можна за посиланням.

"М’ясомаркет" і Döner Маркет увійшли до списку популярних франшиз від Forbes Україна

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".