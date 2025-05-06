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"Может привести к развалу НАТО": глава Мюнхенской конференции сделал заявление о поддержке Украины

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Размещение европейских сил в Украине без США может привести к распаду НАТО, считает Вольфганг Ишингер. Отсутствие поддержки США даст россии шанс для провокаций.

"Может привести к развалу НАТО": глава Мюнхенской конференции сделал заявление о поддержке Украины

Если Европа будет вынуждена самостоятельно помогать Украине в ее противостоянии россии, это может стать "концом НАТО". Об этом в интервью Politico сказал бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, размещение европейских миротворческих сил в Украине без участия Соединенных Штатов может привести к распаду Североатлантического альянса.

Я не думаю, что россияне когда-нибудь ... согласятся на это при каких-либо обстоятельствах. Но даже если бы они согласились, я думаю, что нам нужно было бы настаивать на привлечении Соединенных Штатов к этому

- отметил политик.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия поддержки со стороны США, россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к провокациям, заявив, что украинцы "начали какую-то стрельбу, и им нужно на это ответить".

"Европейские силы могут оказаться под огнем и будут вынуждены реагировать самостоятельно, без поддержки Соединенных Штатов. Откровенно говоря, это был бы конец НАТО в том виде, в котором мы его знаем. Я не думаю, что целесообразно позволить россии нас разделить, ведь это фактически будет означать распад Альянса", - резюмировал Ишингер.

Напомним

Союзники Украины обсуждают передачу дополнительных систем ПВО Patriot до июня. Среди потенциальных поставщиков - США. Партнеры Киева стремятся достичь соглашения до саммита НАТО.

Посольство Украины в Словакии резко отреагировало на заявления Фицо относительно 9 мая05.05.25, 15:02 • 8158 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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