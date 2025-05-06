"Может привести к развалу НАТО": глава Мюнхенской конференции сделал заявление о поддержке Украины

Если Европа будет вынуждена самостоятельно помогать Украине в ее противостоянии россии, это может стать "концом НАТО". Об этом в интервью Politico сказал бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает УНН.

По его словам, размещение европейских миротворческих сил в Украине без участия Соединенных Штатов может привести к распаду Североатлантического альянса.

Я не думаю, что россияне когда-нибудь ... согласятся на это при каких-либо обстоятельствах. Но даже если бы они согласились, я думаю, что нам нужно было бы настаивать на привлечении Соединенных Штатов к этому