"Може призвести до розвалу НАТО": голова Мюнхенської конференції зробив заяву щодо підтримки України
Київ • УНН
Розміщення європейських сил в Україні без США може призвести до розпаду НАТО, вважає Вольфганг Ішингер. Відсутність підтримки США дасть росії шанс для провокацій.
Якщо Європа буде змушена самотужки допомагати Україні у її протистоянні росії, це може стати "кінцем НАТО". Про це в інтерв'ю Politico сказав колишній посол Німеччини в США, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, повідомляє УНН.
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За його словами, розміщення європейських миротворчих сил в Україні без участі Сполучених Штатів, може призвести до розпаду Північноатлантичного альянсу.
Я не думаю, що росіяни коли-небудь ... погодяться на це за будь-яких обставин. Але навіть якби вони погодилися, я думаю, що нам потрібно було б наполягати на залученні Сполучених Штатів до цього
Він підкреслив, що в разі відсутності підтримки з боку США, росія може скористатися ситуацією та вдатися до провокацій, заявивши, що українці "почали якусь стрілянину, і їм потрібно на це відповісти".
"Європейські сили можуть опинитися під вогнем і будуть змушені реагувати самостійно, без підтримки Сполучених Штатів. Відверто кажучи, це був би кінець НАТО в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Я не думаю, що доцільно дозволити росії нас розділити, адже це фактично означатиме розпад Альянсу", - резюмував Ішингер.
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