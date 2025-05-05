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Посольство України в Словаччині різко відреагувало на заяви Фіцо щодо 9 травня

Київ • УНН

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Посольство України засудило антиукраїнські заяви Фіцо через його намір відвідати парад у Москві 9 травня. Там зазначили, що РФ спекулює темою Другої світової війни.

Посольство України в Словаччині різко відреагувало на заяви Фіцо щодо 9 травня

Посольство України у Словацькій Республіці засудило антиукраїнські заяви прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це йдеться в офіційній заяві відомства у Facebook, передає УНН.

Посольство України в Словацькій Республіці з прикрістю сприйняло сьогоднішні антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

- йдеться в заяві.

"Замість чергових звинувачень Президента України Володимира Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати москву – Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку рф і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку", - зазначає посольство.

У заяві також відреагували на "перемир’я" на 9 травня, яке запропонував Кремль. В посольстві зазначили, що українська сторона ще в березні погодилася на повне припинення вогню, натомість рф не припиняє ескалацію, шантаж і терор. У відомстві підкреслили: три дні тиші не є кроком до миру — справжнє припинення війни має базуватися на довготривалих гарантіях безпеки, а не на пропагандистських жестах.

Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносин, а й заохочує російський режим до продовження агресії

- йдеться в дописі.

У заяві також зазначено, що росія спекулює темою Другої світової війни, намагаючись виправдати нинішню агресію. Україна ж, яка втратила понад 8 мільйонів громадян у тій війні, зробила значний внесок у перемогу над нацизмом. 

"…російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків – питання риторичне", - додали в посольстві.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається відвідати парад у москві 9 травня — попри заклики лідерів країн-членів Європейського Союзу утриматися від таких поїздок.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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