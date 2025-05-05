Посольство Украины в Словакии резко отреагировало на заявления Фицо относительно 9 мая

Посольство Украины в Словацкой Республике осудило антиукраинские заявления премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства в Facebook, передает УНН.

Посольство Украины в Словацкой Республике с сожалением восприняло сегодняшние антиукраинские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо - говорится в заявлении.

"Вместо очередных обвинений Президента Украины Владимира Зеленского – на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить москву – Посольство бы рекомендовало нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокаций со стороны рф и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность", - отмечает посольство.

В заявлении также отреагировали на "перемирие" на 9 мая, которое предложил Кремль. В посольстве отметили, что украинская сторона еще в марте согласилась на полное прекращение огня, зато рф не прекращает эскалацию, шантаж и террор. В ведомстве подчеркнули: три дня тишины не являются шагом к миру — настоящее прекращение войны должно основываться на долговременных гарантиях безопасности, а не на пропагандистских жестах.

Признавая, что вторжение в Украину является нарушением россией международного права, словацкому премьеру, следовательно, следовало бы быть последовательным и признать наконец и другую очевидную вещь: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину – это путин. Слепое игнорирование этого простого факта со стороны словацкого руководства не только негативно влияет на наши двусторонние отношения, но и поощряет российский режим к продолжению агрессии - говорится в заметке.

В заявлении также отмечено, что россия спекулирует темой Второй мировой войны, пытаясь оправдать нынешнюю агрессию. Украина же, которая потеряла более 8 миллионов граждан в той войне, внесла значительный вклад в победу над нацизмом.

"…российские военные, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом. Однако вполне вероятно, что среди них будут и такие, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов – вопрос риторический", - добавили в посольстве.

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается посетить парад в москве 9 мая — несмотря на призывы лидеров стран-членов Европейского Союза воздержаться от таких поездок.