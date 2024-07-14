Политика НАТО остается неизменной - Альянс не станут частью конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, в интервью для единого телемарафона, отвечая на вопрос о возможности Польши сбивать вражеские ракеты над Украиной, передает УНН.

"Мы не станем частью конфликта. Мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено напрямую", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Украина стремится к скорейшему членству в НАТО для обеспечения стратегической безопасности, - министр иностранных дел

В то же время он в очередной раз заверил в поддержке Украины со стороны Альянса.

"НАТО будет поддерживать Украину, и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также является важным в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к тем, которые есть", - сказал Столтенберг.

Украина имеет право на самооборону, а оно включает право бить по легитимным военным целям на территории россии - Столтенберг