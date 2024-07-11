Украина имеет право на самооборону, и право на самооборону включает право бить по легитимным военным целям на территории агрессора - россии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля, пишет УНН.

Мы должны помнить, что это - это агрессивная война. россия напала на соседа, нарушила их территориальную целостность, вторглась в Украину. (...) Это нарушение международного права. И согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине реализовать это право на самооборону, предоставляя Украине вооружение, боеприпасы, ракеты, в том числе и дальнобойное вооружение, включая... ATACMS. Право на самооборону включает право бить по легитимным военным целям на территории агрессора - россии - сказал Столтенберг.

И отметил, что "определенные ограничения были сняты".

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