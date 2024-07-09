В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

США не снимали ограничений на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

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"Изменений в нашей позиции не было. Это решение остается в силе", - сказал он.

Напомним,

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет лишь об ударах по районам РФ вблизи Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

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