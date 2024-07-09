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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 21:28  •  13615 просмотра

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Соединенные Штаты не сняли ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России, и это решение остается в силе.

США не снимали ограничений на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН.

Детали

"Изменений в нашей позиции не было. Это решение остается в силе", - сказал он.

Напомним,

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет лишь об ударах по районам РФ вблизи Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

В Белом доме работают над организацией встречи с Зеленским на полях саммита НАТО6 июля 2024, 13:05 • 65167 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-soedinennikh-shtatov-amerikiСовет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
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