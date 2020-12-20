Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19: Киев "уступил" первое место
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской области, Киеве и Запорожской области, причем столица впервые за последнее время - не на первом месте по количеству новых случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), городе Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях", - сообщил Степанов.
В целом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве вигядае так:
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- Киев - 100 450 (+756 за сутки)
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- Винницкая - 20 956 (+175)
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- Волынская - 30 457 (260)
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- Днепропетровск - 52 557 (+489)
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- Донецк - 32 255 (+326)
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- Житомирская - 36 401 (+340)
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- Закарпатская - 27 098 (+95)
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- Запорожская - 47 219 (+675)
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- Ивано-Франковск - 41 938 (+140)
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- Киевская - 53 007 (+592)
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- Кировоградская - 7785 (+78)
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- Луганская - 8759 (+119)
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- Львовская - 56 763 (+321)
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- Николаевская - 26 631 (+371)
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- Одесская - 63 938 (+814)
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- Полтавская - 31 577 (+144)
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- Ровенская - 38 536 (+221)
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- Сумская - 37 994 (+382)
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- Тернопольская - 32 392 (+157)
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- Харьковская - 65 312 (+520)
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- Херсонская - 15 653 (+204)
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- Хмельницкая - 36 755 (+395)
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- Черкасская - 34 731 (+280)
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- Черновицкая - 38 152 (+203)
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- Черниговская - 27 132 (+268)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 20 декабря зафиксировано уже 964 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,3 тысячи, падение против суток ранее.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.