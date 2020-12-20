МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19: Київ "поступився" першим місцем
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час - не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях", - повідомив Степанов.
Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві вигядає так:
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- Київ – 100 450 (+756 за добу)
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- Вінницька – 20 956 (+175)
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- Волинська – 30 457 (+260)
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- Дніпропетровська – 52 557 (+489)
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- Донецька – 32 255 (+326)
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- Житомирська – 36 401 (+340)
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- Закарпатська – 27 098 (+95)
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- Запорізька – 47 219 (+675)
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- Івано-Франківська – 41 938 (+140)
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- Київська – 53 007 (+592)
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- Кіровоградська – 7 785 (+78)
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- Луганська – 8 759 (+119)
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- Львівська – 56 763 (+321)
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- Миколаївська – 26 631 (+371)
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- Одеська – 63 938 (+814)
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- Полтавська – 31 577 (+144)
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- Рівненська – 38 536 (+221)
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- Сумська – 37 994 (+382)
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- Тернопільська – 32 392 (+157)
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- Харківська – 65 312 (+520)
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- Херсонська – 15 653 (+204)
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- Хмельницька – 36 755 (+395)
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- Черкаська – 34 731 (+280)
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- Чернівецька – 38 152 (+203)
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- Чернігівська – 27 132 (+268)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 20 грудня зафіксовано вже 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 581 162 особи, летальних випадків — 16 585. Добовий приріст нових випадків захворювання — понад 8,3 тисячі, спадання проти доби раніше.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.