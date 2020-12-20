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МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19: Київ "поступився" першим місцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Одеській області, Києві та Запорізькій області, при чому столиця вперше за останній час - не на першому місці за кількістю нових випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19: Київ "поступився" першим місцем

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), місті Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях", - повідомив Степанов.

Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві вигядає так:

  • Київ – 100 450 (+756 за добу)
  • Вінницька – 20 956 (+175)
  • Волинська – 30 457 (+260)
  • Дніпропетровська – 52 557 (+489)
  • Донецька – 32 255 (+326)
  • Житомирська – 36 401 (+340)
  • Закарпатська – 27 098 (+95)
  • Запорізька – 47 219 (+675)
  • Івано-Франківська – 41 938 (+140)
  • Київська – 53 007 (+592)
  • Кіровоградська – 7 785 (+78)
  • Луганська – 8 759 (+119)
  • Львівська – 56 763 (+321)
  • Миколаївська – 26 631 (+371)
  • Одеська – 63 938 (+814)
  • Полтавська – 31 577 (+144)
  • Рівненська – 38 536 (+221)
  • Сумська – 37 994 (+382)
  • Тернопільська – 32 392 (+157)
  • Харківська – 65 312 (+520)
  • Херсонська – 15 653 (+204)
  • Хмельницька – 36 755 (+395)
  • Черкаська – 34 731 (+280)
  • Чернівецька – 38 152 (+203)
  • Чернігівська – 27 132 (+268)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 20 грудня зафіксовано вже 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 581 162 особи, летальних випадків — 16 585. Добовий приріст нових випадків захворювання — понад 8,3 тисячі, спадання проти доби раніше.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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