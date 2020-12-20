В Україні вже 964 тисячі випадків COVID-19, за добу - 8 325
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 20 грудня зафіксовано вже 964 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 8,3 тисяч, спадання проти доби раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
“8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано — 3 037 осіб; летальних випадків — 116; одужало — 6 626 осіб; здійснено тестувань за добу — 39 941 (зокрема методом ПЛР — 32 234, методом ІФА — 7 707).
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло — 964 448 осіб;
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- одужало — 581 162 особи;
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- летальних випадків — 16 585;
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- проведено ПЛР-тестувань — 5 280 954.
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“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях”, — додав глава МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 100 450 випадків;
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- Вінницька область — 20 956 випадків;
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- Волинська область — 30 457 випадків;
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- Дніпропетровська область — 52 557 випадків;
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- Донецька область — 32 255 випадків;
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- Житомирська область — 36 401 випадок;
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- Закарпатська область — 27 098 випадків;
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- Запорізька область — 47 219 випадків;
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- Івано-Франківська область — 41 938 випадків;
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- Київська область — 53 007 випадків;
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- Кіровоградська область — 7 785 випадків;
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- Луганська область — 8 759 випадків;
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- Львівська область — 56 763 випадки;
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- Миколаївська область — 26 631 випадок;
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- Одеська область — 63 938 випадків;
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- Полтавська область — 31 577 випадків;
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- Рівненська область — 38 536 випадків;
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- Сумська область — 37 994 випадки;
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- Тернопільська область — 32 392 випадки;
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- Харківська область — 65 312 випадків;
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- Херсонська область — 15 653 випадки;
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- Хмельницька область — 36 755 випадків;
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- Черкаська область — 34 731 випадок;
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- Чернівецька область — 38 152 випадки;
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- Чернігівська область — 27 132 випадки.
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