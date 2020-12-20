В Україні вже 964 тисячі випадків COVID-19, за добу - 8 325

“8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

Також за минулу добу: госпіталізовано — 3 037 осіб; летальних випадків — 116; одужало — 6 626 осіб; здійснено тестувань за добу — 39 941 (зокрема методом ПЛР — 32 234, методом ІФА — 7 707).

За весь час пандемії в Україні:



захворіло — 964 448 осіб;



одужало — 581 162 особи;



летальних випадків — 16 585;



проведено ПЛР-тестувань — 5 280 954.



“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях”, — додав глава МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах: