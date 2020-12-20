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В Україні вже 964 тисячі випадків COVID-19, за добу - 8 325

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 20 грудня зафіксовано вже 964 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 8,3 тисяч, спадання проти доби раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 964 тисячі випадків COVID-19, за добу - 8 325

“8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

Також за минулу добу: госпіталізовано — 3 037 осіб; летальних випадків — 116; одужало — 6 626 осіб; здійснено тестувань за добу — 39 941 (зокрема методом ПЛР — 32 234, методом ІФА — 7 707).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 964 448 осіб;
  • одужало — 581 162 особи;
  • летальних випадків — 16 585;
  • проведено ПЛР-тестувань — 5 280 954.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях”, — додав глава МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 100 450 випадків;
  • Вінницька область — 20 956 випадків;
  • Волинська область — 30 457 випадків;
  • Дніпропетровська область — 52 557 випадків;
  • Донецька область — 32 255 випадків;
  • Житомирська область — 36 401 випадок;
  • Закарпатська область — 27 098 випадків;
  • Запорізька область — 47 219 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 938 випадків;
  • Київська область — 53 007 випадків;
  • Кіровоградська область — 7 785 випадків;
  • Луганська область — 8 759 випадків;
  • Львівська область — 56 763 випадки;
  • Миколаївська область — 26 631 випадок;
  • Одеська область — 63 938 випадків;
  • Полтавська область — 31 577 випадків;
  • Рівненська область — 38 536 випадків;
  • Сумська область — 37 994 випадки;
  • Тернопільська область — 32 392 випадки;
  • Харківська область — 65 312 випадків;
  • Херсонська область — 15 653 випадки;
  • Хмельницька область — 36 755 випадків;
  • Черкаська область — 34 731 випадок;
  • Чернівецька область — 38 152 випадки;
  • Чернігівська область — 27 132 випадки.
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