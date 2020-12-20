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В Украине уже 964 тысячи случаев COVID-19, за сутки - 8 325

Киев • УНН

 • 17417 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 20 декабря зафиксировано уже 964 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 8,3 тысяч, снижение против суток раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 964 тысячи случаев COVID-19, за сутки - 8 325

“8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников”, — сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 037 человек; летальных случаев — 116; выздоровели — 6 626 человек; осуществлено тестирований за сутки — 39 941 (в том числе методом ПЦР — 32234, методом ИФА — 7 707).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 964 448 человек;
  • выздоровели — 581 162 человека;
  • летальных исходов — 16 585;
  • проведения ПЦР-тестов — 5 280 954.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях”, — добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 100 450 случаев;
  • Винницкая область — 20 956 случаев;
  • Волынская область — 30 457 случаев;
  • Днепропетровская область — 52 557 случаев;
  • Донецкая область — 32 255 случаев;
  • Житомирская область — 36 401 случай;
  • Закарпатская область — 27 098 случаев;
  • Запорожская область — 47 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;
  • Киевская область — 53 007 случаев;
  • Кировоградская область — 7 785 случаев;
  • Луганская область — 8 759 случаев;
  • Львовская область — 56 763 случая;
  • Николаевская область — 26 631 случай;
  • Одесская область — 63 938 случаев;
  • Полтавская область — 31 577 случаев;
  • Ровенская область — 38 536 случаев;
  • Сумская область — 37 994 случая;
  • Тернопольская область — 32 392 случая;
  • Харьковская область — 65 312 случаев;
  • Херсонская область — 15 653 случая;
  • Хмельницкая область — 36 755 случаев;
  • Черкасская область — 34 731 случай;
  • Черновицкая область — 38152 случаи;
  • Черниговская область — 27 132 случая.
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