В Украине уже 964 тысячи случаев COVID-19, за сутки - 8 325
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 20 декабря зафиксировано уже 964 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 8,3 тысяч, снижение против суток раньше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
“8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников”, — сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 037 человек; летальных случаев — 116; выздоровели — 6 626 человек; осуществлено тестирований за сутки — 39 941 (в том числе методом ПЦР — 32234, методом ИФА — 7 707).
За все время пандемии в Украине:
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- заболело — 964 448 человек;
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- выздоровели — 581 162 человека;
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- летальных исходов — 16 585;
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- проведения ПЦР-тестов — 5 280 954.
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“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях”, — добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- м. Киев — 100 450 случаев;
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- Винницкая область — 20 956 случаев;
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- Волынская область — 30 457 случаев;
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- Днепропетровская область — 52 557 случаев;
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- Донецкая область — 32 255 случаев;
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- Житомирская область — 36 401 случай;
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- Закарпатская область — 27 098 случаев;
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- Запорожская область — 47 219 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;
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- Киевская область — 53 007 случаев;
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- Кировоградская область — 7 785 случаев;
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- Луганская область — 8 759 случаев;
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- Львовская область — 56 763 случая;
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- Николаевская область — 26 631 случай;
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- Одесская область — 63 938 случаев;
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- Полтавская область — 31 577 случаев;
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- Ровенская область — 38 536 случаев;
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- Сумская область — 37 994 случая;
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- Тернопольская область — 32 392 случая;
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- Харьковская область — 65 312 случаев;
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- Херсонская область — 15 653 случая;
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- Хмельницкая область — 36 755 случаев;
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- Черкасская область — 34 731 случай;
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- Черновицкая область — 38152 случаи;
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- Черниговская область — 27 132 случая.
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