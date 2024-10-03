Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану
Киев • УНН
В Бейруте прогремел мощный взрыв, вызванный авиаударом израильской армии. ЦАХАЛ подтвердил точный удар по столице Ливана и сообщил о сиренах тревоги на севере Израиля.
Мощный взрыв прогремел в Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным от очевидцев, утром в четверг в Бейруте был слышен мощный взрыв.
По предварительной информации, взрыв вызвал удар, нанесенный израильской армией. Представители ЦАХАЛ заявили, что они совершили точный авиаудар по Бейруту.
Также ЦАХАЛ сообщил о сиренах, которые прозвучали в Ханите на севере Израиля, что может свидетельствовать о потенциальной угрозе со стороны Ливана.
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