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Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану

Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 21:55  •  705 просмотра

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В Бейруте прогремел мощный взрыв, вызванный авиаударом израильской армии. ЦАХАЛ подтвердил точный удар по столице Ливана и сообщил о сиренах тревоги на севере Израиля.

Мощный взрыв прогремел в Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным от очевидцев, утром в четверг в Бейруте был слышен мощный взрыв.

По предварительной информации, взрыв вызвал удар, нанесенный израильской армией. Представители ЦАХАЛ заявили, что они совершили точный авиаудар по Бейруту.

Также ЦАХАЛ сообщил о сиренах, которые прозвучали в Ханите на севере Израиля, что может свидетельствовать о потенциальной угрозе со стороны Ливана.

Вместе с лидером Хезболлы во время израильского удара по Бейруту погиб высокопоставленный иранский генерал28 сентября 2024, 15:51 • 25429 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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