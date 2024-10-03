Мощный взрыв в Бейруте: Израиль нанес авиаудар по Ливану

Мощный взрыв прогремел в Ливане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным от очевидцев, утром в четверг в Бейруте был слышен мощный взрыв.

По предварительной информации, взрыв вызвал удар, нанесенный израильской армией. Представители ЦАХАЛ заявили, что они совершили точный авиаудар по Бейруту.

Также ЦАХАЛ сообщил о сиренах, которые прозвучали в Ханите на севере Израиля, что может свидетельствовать о потенциальной угрозе со стороны Ливана.

Вместе с лидером Хезболлы во время израильского удара по Бейруту погиб высокопоставленный иранский генерал