Потужний вибух у Бейруті: Ізраїль завдав авіаудару по Лівану
Київ • УНН
У Бейруті прогримів потужний вибух, спричинений авіаударом ізраїльської армії. ЦАХАЛ підтвердив точний удар по столиці Лівану та повідомив про сирени тривоги на півночі Ізраїлю.
Потужний вибух прогримів у Лівані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За даними від очевидців, вранці в четвер у Бейруті було чутно потужний вибух.
За попередньою інформацією, вибух спричинив удар, завданий ізраїльською армією. Представники ЦАХАЛ заявили, що вони здійснили точний авіаудар по Бейруту.
Також ЦАХАЛ повідомив про сирени, які пролунали у Ханіті на півночі Ізраїлю, що може свідчити про потенційну загрозу з боку Лівану.
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