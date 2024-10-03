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Потужний вибух у Бейруті: Ізраїль завдав авіаудару по Лівану

Потужний вибух у Бейруті: Ізраїль завдав авіаудару по Лівану

Київ • УНН

 • 18024 перегляди

У Бейруті прогримів потужний вибух, спричинений авіаударом ізраїльської армії. ЦАХАЛ підтвердив точний удар по столиці Лівану та повідомив про сирени тривоги на півночі Ізраїлю.

Потужний вибух прогримів у Лівані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними від очевидців, вранці в четвер у Бейруті було чутно потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибух спричинив удар, завданий ізраїльською армією. Представники ЦАХАЛ заявили, що вони здійснили точний авіаудар по Бейруту.

Також ЦАХАЛ повідомив про сирени, які пролунали у Ханіті на півночі Ізраїлю, що може свідчити про потенційну загрозу з боку Лівану.

Разом з лідером Хезболли під час ізраїльського удару по Бейруту загинув високопоставлений іранський генерал28.09.24, 18:51 • 26024 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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