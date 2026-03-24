Молдова заявила о готовности присоединиться к коалиции желающих для поддержки Украины

19:55 • 4988 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
17:52 • 12607 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
16:59 • 15967 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 16766 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 16740 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 14449 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 25920 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 40876 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 32819 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 55633 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко23 марта, 14:50
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблять18:21
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез18:36
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблять18:21
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 25920 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое время23 марта, 11:17
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения21:52
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез18:36
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко23 марта, 14:50
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47
Молдова заявила о готовности присоединиться к коалиции желающих для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Майя Санду заявила о намерении Молдовы присоединиться к коалиции желающих. Страна планирует помогать с разминированием и обучением украинских саперов.

Молдова заявила о готовности присоединиться к коалиции желающих для поддержки Украины

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готова присоединиться к "коалиции желающих" – объединению государств, поддерживающих Украину. Об этом она сообщила 23 марта после заседания Национального совета безопасности, передает NewsMaker, пишет УНН.

Подробности

Санду уточнила, что сейчас речь идет о готовности к участию, а не об окончательном присоединении.

Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, в частности проводим обучение саперов

– заявила она.

Британия выделила 500 млн фунтов на ПВО и помощь энергосистеме Украины - Стармер

По словам президента, именно такие направления помощи страна готова развивать и в дальнейшем в случае принятия решения о ее участии.

Формат участия и решения

Санду подчеркнула, что участие в коалиции не противоречит Конституции Молдовы.

Важно, чтобы мы также были частью этих усилий. Наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине завершится

– отметила она.

Окончательное решение о присоединении Молдовы должны принять другие участники коалиции. По словам Санду, это может произойти в течение ближайших недель или месяцев.

Германия увеличила военную помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году - Мерц

