Молдова заявила о готовности присоединиться к коалиции желающих для поддержки Украины
Киев • УНН
Майя Санду заявила о намерении Молдовы присоединиться к коалиции желающих. Страна планирует помогать с разминированием и обучением украинских саперов.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готова присоединиться к "коалиции желающих" – объединению государств, поддерживающих Украину. Об этом она сообщила 23 марта после заседания Национального совета безопасности, передает NewsMaker, пишет УНН.
Подробности
Санду уточнила, что сейчас речь идет о готовности к участию, а не об окончательном присоединении.
Молдова выразила готовность участвовать в этой "коалиции желающих". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, в частности проводим обучение саперов
По словам президента, именно такие направления помощи страна готова развивать и в дальнейшем в случае принятия решения о ее участии.
Формат участия и решения
Санду подчеркнула, что участие в коалиции не противоречит Конституции Молдовы.
Важно, чтобы мы также были частью этих усилий. Наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине завершится
Окончательное решение о присоединении Молдовы должны принять другие участники коалиции. По словам Санду, это может произойти в течение ближайших недель или месяцев.
