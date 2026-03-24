Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції охочих для підтримки України

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Майя Санду заявила про намір Молдови долучитися до коаліції охочих. Країна планує допомагати з розмінуванням та навчанням українських саперів.

Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції охочих для підтримки України

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова долучитися до "коаліції охочих" – об’єднання держав, які підтримують Україну. Про це вона повідомила 23 березня після засідання Національної ради безпеки, передає NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Санду уточнила, що наразі йдеться про готовність до участі, а не про остаточне приєднання.

Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, зокрема проводимо навчання саперів

– заявила вона.

Британія виділила 500 млн фунтів на ППО та допомогу енергосистемі України - Стармер24.02.26, 14:06 • 3617 переглядiв

За словами президента, саме такі напрямки допомоги країна готова розвивати й надалі у разі ухвалення рішення про її участь.

Формат участі та рішення

Санду підкреслила, що участь у коаліції не суперечить Конституції Молдови.

Важливо, щоб ми також були частиною цих зусиль. Наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні завершиться

– зазначила вона.

Остаточне рішення щодо приєднання Молдови мають ухвалити інші учасники коаліції. За словами Санду, це може відбутися протягом найближчих тижнів або місяців.

Німеччина збільшила військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у 2026 році - Мерц24.02.26, 14:48 • 3746 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Мая Санду
Україна
Молдова