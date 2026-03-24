Молдова заявила про готовність приєднатися до коаліції охочих для підтримки України

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова долучитися до "коаліції охочих" – об’єднання держав, які підтримують Україну. Про це вона повідомила 23 березня після засідання Національної ради безпеки, передає NewsMaker, пише УНН.

Санду уточнила, що наразі йдеться про готовність до участі, а не про остаточне приєднання.

Молдова висловила готовність брати участь у цій "коаліції охочих". Хочу нагадати, що ми вже надаємо підтримку Україні, зокрема проводимо навчання саперів

За словами президента, саме такі напрямки допомоги країна готова розвивати й надалі у разі ухвалення рішення про її участь.

Санду підкреслила, що участь у коаліції не суперечить Конституції Молдови.

Важливо, щоб ми також були частиною цих зусиль. Наші фахівці можуть проводити навчання та брати участь у розмінуванні, якщо війна в Україні завершиться