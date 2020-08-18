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Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

Киев  •  УНН

 • 35462 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник в городах Беларуси продолжились массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа. В частности, в белорусских городах Гомель и Могилев прошли акции в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные белорусских СМИ, в частности Nexta.live, Tut.by, БелТА и других.

Так, белорусские оппозиционные Telegram-каналы сообщали, что на митинги в поддержку Лукашенко участников скоординировано свозили.

В столице Республики главная протестная акция оппозиции собралась под вечер на Майдане Независимости (Плошча Незалежнасци), куда пришло около 10 тыс. человек. Представители правоохранительных органов не мешали участникам акции.

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Сегодня по инициативе главного соперника Лукашенко — Светланы Тихановской — был создан Координационный Совет для мирной передачи власти. После чего президент Лукашенко выступил с критикой “программы оппозиции”, которая, по его мнению, предусматривала разрыв отношений с РФ и запрет русского языка в республике. В свою очередь, представители оппозиции заявили, что в программе Тихановской таких пунктов нет.

В среду запланировано первое заседание Координационного совета, во время которого, как ожидается, будет избран президиум. Сегодня состоялась первая пресс-конференция совета, на котором доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Светлана в ближайшее время, возможно, вернется в Беларусь.

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Представители Координационного совета отвергли обвинения Лукашенко, который заранее (КС еще формально не создана) обвинил ее членов в попытке захвата власти и пообещал им “адекватные меры”.

Напомним, в Беларусь 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.

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В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко — не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Однако, как позже заявила Тихановская, она готова принять на себя ответственность и выступить как национальный лидер.

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