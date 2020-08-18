Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во вторник в городах Беларуси продолжились массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов 9 августа. В частности, в белорусских городах Гомель и Могилев прошли акции в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные белорусских СМИ, в частности Nexta.live, Tut.by, БелТА и других.