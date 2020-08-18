Мітинги опозиції та акції на підтримку Лукашенко: у Білорусі завершився десятий день протестів

Так, білоруські опозиційні Telegram-канали повідомляли, що на мітинги у підтримку Лукашенко учасників координовано звозили.

У столиці Республіки головна протестна акція опозиції зібралася під вечір на Майдані Незалежності (Плошча Незалежнасці), куди прийшло близько 10 тисяч людей. Представники правоохоронних органів не заважали учасникам акції.



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Сьогодні з ініціативи головного суперника Лукашенко — Світлани Тіхановської — була створена Координаційна Рада для мирної передачі влади. Після чого президент Лукашенко виступив з критикою “програми опозиції”, яка, на його думку, передбачала розрив відносин з РФ та заборону російської мови в республіці. Своєю чергою, представники опозиції заявили, що в програмі Тіхановської таких пунктів немає.

У середу заплановано перше засідання Координаційної ради, під час якого, як очікується, буде обрано президію. Сьогодні відбулася перша пресконференція ради, на якій довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова заявила, що Світлана найближчим часом, можливо, повернеться до Білорусі.

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Представники Координаційної ради відкинули звинувачення Лукашенко, який заздалегідь (КР ще формально не створена) звинуватив її членів в спробі захоплення влади та пообіцяв їм “адекватні заходи”.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними, на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

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У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Пізніше стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Однак, як пізніше заявила Тіхановська, вона готова прийняти на себе відповідальність і виступити як національний лідер.