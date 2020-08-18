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Сейм Литви закликав не визнавати вибори в Білорусі

Сейм Литви закликав не визнавати вибори в Білорусі

Київ • УНН

 • 12909 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сейм Литви 120 голосами ухвалив резолюцію, де закликає не визнавати президентські вибори, які відбулися 9 серпня у Білорусі, а також ввести санкції стосовно посадових осіб цієї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

“Сейм Литви у вівторок на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, що закликає не визнавати  президентські вибори, що відбулися у Білорусі, і ввести санкції стосовно посадових осіб цієї країни”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в затвердженій парламентом країни резолюції також звучить заклик не визнавати легітимність Олександра Лукашенка. Документ був ухвалений майже одноголосно — 120 голосів “за”, жодного “проти”, двоє людей утрималися.

“Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результати виборів 9 серпня, ми не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, ми вимагаємо нових, прозорих, відповідних демократичним процедурам парламентських і президентських виборів, ми пропонуємо ініціювати посередницьку місію, ми закликаємо ввести персональні санкції щодо всіх, хто фальсифікував ці вибори, і всіх, хто несе відповідальність за порушення прав людини”, - заявив представив проект резолюції консерватор Жигімантас Павільоніс.

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС почала розробку списку санкцій стосовно відповідальних за придушення мирних протестів і фальсифікації виборів у Білорусі.

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