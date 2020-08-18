Сейм Литвы призвал не признавать выборы в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82385 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101764 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126470 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107225 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127195 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101191 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102021 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Сейм Литвы призвал не признавать выборы в Беларуси

Сейм Литвы призвал не признавать выборы в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12898 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сейм Литвы 120 голосами принял резолюцию, где призывает не признавать президентские выборы, которые состоялись 9 августа в Беларуси, а также ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать прошедшие в Беларуси президентские выборы и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны“, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в утвержденной парламентом резолюции также звучит призыв не признавать легитимность Александра Лукашенко. Документ был принят почти единогласно — 120 голосов “за”, ни одного “против”, два человека воздержались.

“Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека”, — заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павилёнис.

Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.

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