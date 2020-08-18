Сейм Литвы призвал не признавать выборы в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сейм Литвы 120 голосами принял резолюцию, где призывает не признавать президентские выборы, которые состоялись 9 августа в Беларуси, а также ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял резолюцию, призывающую не признавать прошедшие в Беларуси президентские выборы и ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны“, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в утвержденной парламентом резолюции также звучит призыв не признавать легитимность Александра Лукашенко. Документ был принят почти единогласно — 120 голосов “за”, ни одного “против”, два человека воздержались.
“Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека”, — заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павилёнис.
Напомним, внешнеполитическая служба ЕС начала разработку списка санкций в отношении ответственных за подавление мирных протестов и фальсификации выборов в Беларуси.