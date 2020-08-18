Білорусь привела підрозділи армії на західному кордоні у повну бойову готовність

"З'явилися заяви представників західних держав, у тому числі і керівників деяких держав, які взагалі не знають, де Білорусь знаходиться, і не знають, що тут відбувається. Але тим не менше, роблять ці заяви... При тому, ці заяви свідчать про те, що коли ми в Міноборони обговорювали це питання, президент мав рацію. І слава богу, що ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних рубежах нашої кордону, привели їх у повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань", - сказав Лукашенко.

На нараді він підкреслив також, що йому "дуже шкода, що окремі підрозділи, особливо сил спеціальних операцій, довелося задіяти для наведення порядку всередині країни".

У той же час, з його слів, "певна частина "населення Білорусі" не те що не розуміє, вона робить це спеціально".

"Тобто сьогодні не тільки всередині, а й зовні у нас з'являються проблеми. І те, що це абсолютно скоординовані дії, ми вже бачимо у відкриту. Але це ще навіть не пік. Події будуть розвиватися відповідним чином, але ми розуміємо, у якому напрямку", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Лукашенко відреагував на створення опозицією координаційної ради, назвавши це спробою захоплення влади "з усіма наслідками, що випливають".