Беларусь привела подразделения армии на западной границе в полную боевую готовность

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но, тем не менее, делают эти заявления... Притом, что эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - сказал Лукашенко.

На совещании он подчеркнул также, что ему "очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны".

В то же время, с его слов, "определенная часть "населения Беларуси" не то что не понимает, она делает это специально".

"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - заявил глава государства.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Лукашенко отреагировал на создание оппозицией координационного совета, назвав это попыткой захвата власти "со всеми вытекающими".