Эксклюзив
13:18 • 3298 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 31840 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 43114 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 25694 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 27189 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 46397 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 38925 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 39993 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34797 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28238 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
публикации
Эксклюзивы
Минюст взыскал в доход госбюджета Украины 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода"

Киев

 24 просмотра

Министерство юстиции Украины взыскало 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода" в доход государства. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к Станиславу Гамзалову, владельцу российских предприятий, поставлявших товары для ВПК РФ.

Минюст взыскал в доход госбюджета Украины 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода"

По иску Министерства юстиции Украины в доход государства взыскано 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода". Также Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования к Станиславу Гамзалову о применении санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минюст.

Подробности

Как отметили в Министерстве юстиции Украины, Гамзалов является владельцем ряда российских предприятий, осуществлявших материально-техническое обеспечение российской федерации в ее вооруженной агрессии против Украины.

В частности, эти предприятия поставляли товары для предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

На основании решения суда в доход государства взыскано 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые находились в опосредованном владении ответчика. Сейчас продолжается срок для подачи апелляционной жалобы

- говорится в сообщении Минюста.

Кроме Министерства юстиции, участие в подготовке доказательной базы принимали Главное управление разведки Министерства обороны и Служба внешней разведки Украины.

Напомним

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства стоимость автомобиля начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины. Стоимость автомобиля оценивается в более чем 3 млн гривен.

Евгений Устименко

Украина