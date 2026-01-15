Минюст взыскал в доход госбюджета Украины 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода"

По иску Министерства юстиции Украины в доход государства взыскано 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода". Также Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования к Станиславу Гамзалову о применении санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минюст.

Подробности

Как отметили в Министерстве юстиции Украины, Гамзалов является владельцем ряда российских предприятий, осуществлявших материально-техническое обеспечение российской федерации в ее вооруженной агрессии против Украины.

В частности, эти предприятия поставляли товары для предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

На основании решения суда в доход государства взыскано 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые находились в опосредованном владении ответчика. Сейчас продолжается срок для подачи апелляционной жалобы - говорится в сообщении Минюста.

Кроме Министерства юстиции, участие в подготовке доказательной базы принимали Главное управление разведки Министерства обороны и Служба внешней разведки Украины.

