Ексклюзив
13:18 • 3496 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 32210 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 43539 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 25917 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 27387 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 46536 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 39017 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40059 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34812 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28245 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мін’юст стягнув в дохід держбюджету України 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу"

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міністерство юстиції України стягнуло 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу" у дохід держави. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до Станіслава Гамзалова, власника російських підприємств, що постачали товари для ВПК РФ.

Мін’юст стягнув в дохід держбюджету України 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу"

За позовом Міністерства юстиції України у дохід держави стягнуто 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу". Також Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги до Станіслава Гамзалова про застосування санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін’юст.

Деталі

Як зазначили у Міністерстві юстиції України, Гамзалов є власником низки російських підприємств, які здійснювали матеріально-технічне забезпечення російської федерації у її збройній агресії проти України.

Зокрема, ці підприємства постачали товари для підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора.

На підставі рішення суду в дохід держави стягнуто 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", які перебували в опосередкованому володінні відповідача. Наразі триває строк для подання апеляційної скарги

- йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Крім Міністерства юстиції, участь у підготовці доказової бази брали участь Головне управління розвідки Міністерства оборони і Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство юстиції України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна