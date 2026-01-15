Мін’юст стягнув в дохід держбюджету України 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу"

За позовом Міністерства юстиції України у дохід держави стягнуто 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу". Також Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги до Станіслава Гамзалова про застосування санкції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін’юст.

Деталі

Як зазначили у Міністерстві юстиції України, Гамзалов є власником низки російських підприємств, які здійснювали матеріально-технічне забезпечення російської федерації у її збройній агресії проти України.

Зокрема, ці підприємства постачали товари для підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора.

На підставі рішення суду в дохід держави стягнуто 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", які перебували в опосередкованому володінні відповідача. Наразі триває строк для подання апеляційної скарги - йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Крім Міністерства юстиції, участь у підготовці доказової бази брали участь Головне управління розвідки Міністерства оборони і Служба зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави вартість автомобіля начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Вартість автівки оцінюється в понад 3 млн гривень.