Минюст Украины запустил программу адаптации национального законодательства к праву ЕС

Министерство юстиции Украины запустило разработку национальной программы гармонизации законодательства с правом Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Отмечается, что 08 мая, в Киеве стартовало двухдневное разъяснительное совещание, посвященное разработке Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС).

Это наша первая большая встреча по документу, который ляжет в основу всего процесса членства Украины в ЕС. Мы выбрали подход, при котором программа адаптации будет наполняться постепенно - по мере продвижения переговоров. Важно, чтобы все наработки не только обсуждались в рабочих группах, но и были отражены в Национальной программе, ведь эта работа, которую вы осуществляете совместно с Минюстом и Правительством, - база для того, чтобы страны-члены ЕС могли принимать решения в пользу Украины - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Участие приняла заместитель Министра юстиции Украины Светлана Терещенко, представители центральных органов исполнительной власти, привлеченных к процессу адаптации, Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, а также эксперты международных проектов технической помощи, в частности руководитель команды Ukraine2EU Манте Mакаускайте и специалисты других проектов МТД. В общем к рабочей встрече онлайн и офлайн присоединились более 250 участников.

В ведомстве сообщили, что главная цель этой программы - создание целостного, системного плана, который позволит гармонизировать украинское законодательство с правом ЕС в полном объеме.

Программа охватывает не только формальную транспозицию актов ЕС, но и институциональные изменения, необходимые для реальной имплементации европейских стандартов. Это позволит Украине не просто приближаться к ЕС, а системно внедрять реформы во всех сферах в соответствии с acquis ЕС - говорится в заметке.

Национальная программа является классическим планировочным инструментом для всех государств-кандидатов на вступление в Европейский Союз. В международной практике она обычно именуется как NPAA – National Programme for the Adoption of the Acquis. Такой формат планирования является традиционным для стран, которые проходят путь евроинтеграции.

Как подчеркнули участники, новая Национальная программа — это "дневник домашних заданий" Украины на пути к членству в Европейском Союзе, что позволяет держать фокус на реальных изменениях, а не только на декларациях.

Напомним

Президент Владимир Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дальнейшие шаги Украины к вступлению в ЕС. Президент отметил важность открытия переговорных кластеров и прекращения огня.

Фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС: "Это гарантия справедливого мира"