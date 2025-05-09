Минюст Украины запустил программу адаптации национального законодательства к праву ЕС

Министерство юстиции Украины запустило разработку национальной программы гармонизации законодательства с правом Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что 08 мая, в Киеве стартовало двухдневное разъяснительное совещание, посвященное разработке Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС).

Это наша первая большая встреча по документу, который ляжет в основу всего процесса членства Украины в ЕС. Мы выбрали подход, при котором программа адаптации будет наполняться постепенно - по мере продвижения переговоров. Важно, чтобы все наработки не только обсуждались в рабочих группах, но и были отражены в Национальной программе, ведь эта работа, которую вы осуществляете совместно с Минюстом и Правительством, - база для того, чтобы страны-члены ЕС могли принимать решения в пользу Украины