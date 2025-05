Мін'юст України запустив програму адаптації національного законодавства до права ЄС

Міністерство юстиції України запустило розробку національної програми гармонізації законодавства з правом Європейського Союзу. Про це інформує УНН із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що 08 травня, у Києві стартувала дводенна роз’яснювальна нарада, присвячена розробці Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Це наша перша велика зустріч щодо документа, який ляже в основу всього процесу членства України в ЄС. Ми обрали підхід, за якого програма адаптації наповнюватиметься поступово - у міру просування переговорів. Важливо, щоб усі напрацювання не лише обговорювались у робочих групах, а й були відображені в Національній програмі, адже ця робота, яку ви здійснюєте спільно з Мін’юстом та Урядом, - база для того, щоб країни-члени ЄС могли ухвалювати рішення на користь України - наголосила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

Участь взяла заступник Міністра юстиції України Світлана Терещенко, представники центральних органів виконавчої влади, залучених до процесу адаптації, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експерти міжнародних проектів технічної допомоги, зокрема керівник команди Ukraine2EU Манте Mакаускайте та фахівці інших проектів МТД. Загалом до робочої зустрічі онлайн та офлайн доєдналися понад 250 учасників.

У відомстві повідомили, що головна мета цієї програми - створення цілісного, системного плану, що дозволить гармонізувати українське законодавство з правом ЄС у повному обсязі.

Програма охоплює не лише формальну транспозицію актів ЄС, але й інституційні зміни, необхідні для реальної імплементації європейських стандартів. Це дозволить Україні не просто наближатися до ЄС, а системно впроваджувати реформи в усіх сферах відповідно до acquis ЄС - йдеться у дописі.

Національна програма є класичним планувальним інструментом для всіх держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. У міжнародній практиці вона зазвичай іменується як NPAA – National Programme for the Adoption of the Acquis. Такий формат планування є традиційним для країн, які проходять шлях євроінтеграції.

Як підкреслили учасники, нова Національна програма — це "щоденник домашніх завдань" України на шляху до членства в Європейському Союзі, що дозволяє тримати фокус на реальних змінах, а не лише на деклараціях.

