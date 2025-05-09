Мін'юст України запустив програму адаптації національного законодавства до права ЄС
Київ • УНН
Розпочато розробку Національної програми гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу. Програма стане "щоденником домашніх завдань" України на шляху до членства в ЄС.
Міністерство юстиції України запустило розробку національної програми гармонізації законодавства з правом Європейського Союзу. Про це інформує УНН із посиланням на Урядовий портал.
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Зазначається, що 08 травня, у Києві стартувала дводенна роз’яснювальна нарада, присвячена розробці Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).
Це наша перша велика зустріч щодо документа, який ляже в основу всього процесу членства України в ЄС. Ми обрали підхід, за якого програма адаптації наповнюватиметься поступово - у міру просування переговорів. Важливо, щоб усі напрацювання не лише обговорювались у робочих групах, а й були відображені в Національній програмі, адже ця робота, яку ви здійснюєте спільно з Мін’юстом та Урядом, - база для того, щоб країни-члени ЄС могли ухвалювати рішення на користь України
Участь взяла заступник Міністра юстиції України Світлана Терещенко, представники центральних органів виконавчої влади, залучених до процесу адаптації, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експерти міжнародних проектів технічної допомоги, зокрема керівник команди Ukraine2EU Манте Mакаускайте та фахівці інших проектів МТД. Загалом до робочої зустрічі онлайн та офлайн доєдналися понад 250 учасників.
У відомстві повідомили, що головна мета цієї програми - створення цілісного, системного плану, що дозволить гармонізувати українське законодавство з правом ЄС у повному обсязі.
Програма охоплює не лише формальну транспозицію актів ЄС, але й інституційні зміни, необхідні для реальної імплементації європейських стандартів. Це дозволить Україні не просто наближатися до ЄС, а системно впроваджувати реформи в усіх сферах відповідно до acquis ЄС
Національна програма є класичним планувальним інструментом для всіх держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. У міжнародній практиці вона зазвичай іменується як NPAA – National Programme for the Adoption of the Acquis. Такий формат планування є традиційним для країн, які проходять шлях євроінтеграції.
Як підкреслили учасники, нова Національна програма — це "щоденник домашніх завдань" України на шляху до членства в Європейському Союзі, що дозволяє тримати фокус на реальних змінах, а не лише на деклараціях.
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