Мін'юст України запустив програму адаптації національного законодавства до права ЄС

Міністерство юстиції України запустило розробку національної програми гармонізації законодавства з правом Європейського Союзу. Про це інформує УНН із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що 08 травня, у Києві стартувала дводенна роз’яснювальна нарада, присвячена розробці Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Це наша перша велика зустріч щодо документа, який ляже в основу всього процесу членства України в ЄС. Ми обрали підхід, за якого програма адаптації наповнюватиметься поступово - у міру просування переговорів. Важливо, щоб усі напрацювання не лише обговорювались у робочих групах, а й були відображені в Національній програмі, адже ця робота, яку ви здійснюєте спільно з Мін’юстом та Урядом, - база для того, щоб країни-члени ЄС могли ухвалювати рішення на користь України