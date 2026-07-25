Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардеп

В Министерстве обороны Украины дали ответ на рекомендации временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно использования бодикамер военнослужащими ТЦК. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

По словам Гончаренко, Минобороны готовит реализацию следующих решений:

Очень долгое время во время заседаний ВСК я с коллегами обсуждали вопрос бодикамер. Неоднократно мы слышали, что "в помещении камеры выключаются", "у группы оповещения не было камер" или "записи с камер уже удалены". Теперь благодаря решениям Временной следственной комиссии этот вопрос будет урегулирован, и в нашей стране будет меньше "бусификации", пыток наших граждан и других ужасов, которые почти на каждом заседании рассматриваются на ВСК