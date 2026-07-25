Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардеп
Киев • УНН
ТЦК должны хранить видеозаписи с бодикамер 90 дней, их выключение во время мобилизационных мероприятий запрещено.
В Министерстве обороны Украины дали ответ на рекомендации временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно использования бодикамер военнослужащими ТЦК. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
По словам Гончаренко, Минобороны готовит реализацию следующих решений:
- обязать ТЦК хранить фотоматериалы и
видеозаписи с камер в течение 90 календарных дней;
- запретить выключение бодикамер во время
мобилизационных мероприятий в зданиях ТЦК и СП и на прилегающей территории.
Очень долгое время во время заседаний ВСК я с коллегами обсуждали вопрос бодикамер. Неоднократно мы слышали, что "в помещении камеры выключаются", "у группы оповещения не было камер" или "записи с камер уже удалены". Теперь благодаря решениям Временной следственной комиссии этот вопрос будет урегулирован, и в нашей стране будет меньше "бусификации", пыток наших граждан и других ужасов, которые почти на каждом заседании рассматриваются на ВСК
Контекст
С 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию проверки документов или вручения повесток.
В то же время в Министерстве обороны Украины отметили, что видео с бодикамер ТЦК автоматически загружается на защищенный сервер Военной службы правопорядка ВСУ.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость прекратить случаи принудительного задержания людей, которые называют "бусификацией".