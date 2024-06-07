Минкульт запустил для украинцев "калькулятор фейков": как работает программа

В Украине разбили инновационный инструмент "Калькулятор фейков", который поможет отличать фейки от правдивых новостей. Об этом заявили в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Ассоциация инновационного и цифрового образования и Детектор медиа, при содействии МКИП и Национального демократического института (NDI) разработали инновационный инструмент "Калькулятор фейков", который позволяет любому украинцу, быстро выяснить относительно новостей, которые их интересуют-правдивы они или фейковые - заявили в МКИП.

По словам врио министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, "Украина борется с врагом как на военном, так и на информационном фронте, поэтому крайне важно, чтобы все без исключения украинцы имели надлежащий уровень медиаграмотности".

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В Минкульте подчеркивают, что" Калькулятор фейков " работает 24/7 бесплатно и без регистрации, ведь им могут также пользоваться украинцы, проживающие на временно захваченных россиянами территориях.

Для пользования инструментом необходимо зайти на сайт и нажать кнопку "Начать". Затем выбрать ответы на пять вопросов (основные признаки "фейковости информационного сообщения), которые встроены в сайт.

После ответов система автоматически определит, это новость правдивая или фейк.

Весь процесс занимает всего несколько минут - заключают в Министерстве.

Дополнение

Отмечается, что инструмент разработан в рамках всеукраинского проекта "Информационная безопасность", который, кроме" Калькулятора фейков", содержит:

мультимедийный образовательный курс повышения квалификации в международном формате SCORM «медиаграмотность", который уже есть в свободном доступе для всех украинцев,

вебинары по медиаграмотности для отдельных целевых аудиторий (педагоги, молодежь, журналисты, государственные служащие, представители общественных организаций и украинцы, проживающие за рубежом),

тренинги для самых активных участников проекта, которые пройдут в Киеве, Хмельницком, Тернополе и Луцке в течение лета.

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Таким образом, пользователи через некоторый промежуток времени использования этого портала уже смогут самостоятельно легко и точно отличать правду от фейков. Мы ждем, что уже в ближайшее время им пользуются более 100 000 человек - пояснила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав.

Напомним

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что российские хакеры распространяют дипфейки и дезинформацию об Олимпийских играх в Париже. Так, группа Storm-1679 с помощью IS создала полнометражный фильм под названием "Падение Олимпийских игр", в котором использовали дипфейк Тома Круза.