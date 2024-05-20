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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для студентов запускают летнюю школу для создания ИИ-решений для борьбы с фейками

Для студентов запускают летнюю школу для создания ИИ-решений для борьбы с фейками

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 13:51  •  5643 просмотра

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Летняя школа организуется для того, чтобы научить студентов создавать решения на основе искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией, пропагандистскими нарративами и фейковыми новостями со стороны России, а также для разработки беспилотников и программного обеспечения.

В Украине откроют летнюю школу для студентов, чтобы создать AI-решения для борьбы с дезинформацией, сообщил в понедельник вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

Федоров указал, что современная война продолжается не только на поле боя, но и в информационном пространстве, поэтому важно эффективно противодействовать российским ИПСО и фейкам. "Искусственный интеллект помогает мониторить огромные массивы данных в режиме реального времени и определять пропагандистские нарративы. Таких ИИ-решений для противодействия врагу должно становиться больше", - отметил чиновник.

"Для этого вместе с топовыми УВО организуем летнюю школу по искусственному интеллекту в оборонной сфере. Участники смогут узнать, как мониторить дезинформацию с помощью нейросетей. Среди других направлений школы - создание беспилотников и программного обеспечения для дронов. В финале команды участников создадут собственные модели для борьбы с фейками и ИПСО и представят их судьям", - рассказал Федоров.

Школа, по его словам, состоится в конце июня. Подробнее о времени и месте школы участники узнают перед мероприятием.

"Если вы студент украинского учреждения высшего образования - регистрируйтесь на летнюю школу до 26 мая и создайте эффективное AI-решение для защиты страны в инфопространстве", - указал Федоров.

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