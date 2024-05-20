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Для студентів запускають літню школу задля створення ШІ-рішень для боротьби з фейками

Для студентів запускають літню школу задля створення ШІ-рішень для боротьби з фейками

Київ • УНН

 • 16019 перегляди

Літня школа організовується для того, щоб навчити студентів створювати рішення на основі штучного інтелекту для боротьби з дезінформацією, пропагандистськими наративами та фейковими новинами з боку росії, а також для розробки безпілотників і програмного забезпечення.

В Україні відкриють літню школу для студентів, аби створити AI-рішення для боротьби з дезінформацією, повідомив у понеділок віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

Федоров вказав, що сучасна війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, тому важливо ефективно протидіяти російським ІПСО та фейками. "Штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких АІ-рішень для протидії ворогу має ставати більше", - зазначив урядовець.

"Для цього разом з топовими ЗВО організовуємо літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері. Учасники зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж. Серед інших напрямів школи - створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів. У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - розповів Федоров.

Школа, з його слів, відбудеться наприкінці червня. Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.

"Якщо ви студент українського закладу вищої освіти - реєструйтеся на літню школу до 26 травня і створіть ефективне AI-рішення для захисту країни в інфопросторі", - вказав Федоров.

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