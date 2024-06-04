Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Российские пропагандисты по указанию Минобороны рф снимают множество фейковых якобы от Сил обороны Украины о ситуации на передовой. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Как отметил руководитель ГПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, студии, производящие подобные видео-из России и связанные с Министерством обороны и Главным разведывательным управлением рф

К производству фейковых видео с якобы украинскими военными на передовой, в окопах, касательная студия "Крылья", которая связана с российским Минобороны. Также над такими видео работают подрядчики, соприкасающиеся с "Новороссией ТВ", а разгонку по инфраструктуре обеспечивают агентства, работающие с гру рф - заявил Коваленко.

россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

Дополнение

В ГПД напоминают, что ранее аналитики предупреждали о распространении фейковых видеоматериалов, якобы снятых на линии фронта с участием якобы украинских военных, которые озвучивали выгодные российской пропаганде тезисы.

Кроме того, зафиксированы фейковые видеозаписи, дискредитирующие мобилизацию и работу ТЦК.

Не поддавайтесь враждебной дезинформации и доверяйте только источникам верифицированной информации - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Центр противодействия дезинформации предупредил, что российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке к мобилизации женщин и снижение призывного возраста в Украине, стремясь посеять панику и настроить гражданское население против военных.