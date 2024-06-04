Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  52191 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  67179 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  66298 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  52025 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  103316 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  59213 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  57835 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115267 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117692 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  167433 просмотра

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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

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3 июня 2024, 09:03  •  149194 просмотра

Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Российские пропагандисты по заданию Минобороны рф выпускают поддельные видеоролики, якобы снятые украинскими военными на передовой, с целью распространения дезинформации и дискредитации Украины.

Война •   •  3629 просмотра
Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правительство утвердило Матрицу реформ, план, включающий более 200 реформ и 400 индикаторов их реализации на 2024 год, основанный на рекомендациях международных партнеров, таких как ЕС, МВФ и Всемирный банк.

Экономика •   •  6680 просмотра
Правительство одобрило Матрицу реформ-план изменений, который включает официально утвержденные рекомендации партнеров

Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, которая организовала незаконную схему продажи электронных сигарет и смесей через торговые точки и Telegram-каналы.

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Правоохранители задержали преступную группу, которая подпольно продавала электронные сигареты через tg-каналы: детали

Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

россияне несут потери живой силы и техники, за последние два дня Вооруженные Силы Украины уничтожили 20 пушек и одну российскую систему "солнцепек".

Война •   •  5939 просмотра
Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей, позволяющий Киеву получить займ на сумму до 2,1 миллиарда долларов из Фонда экономического развития и сотрудничества Кореи на 2024-2029 годы.

Экономика •   •  7553 просмотра
Заем до 2,1 млрд долл: правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей

Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Правительство продлило срок действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных с одного до трех месяцев.

Война •   •  7589 просмотра
Правительство продлило действие отсрочек от призыва при мобилизации: кого касается

Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Организованная преступная группа создала фиктивный "реабилитационный центр", где насильно удерживала десятки людей за 20-25 тысяч гривен в месяц, похищая их под видом принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.

Киев •   •  9114 просмотра
Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Народные депутаты Украины вызвали министра внутренних дел Игоря Клименко в Верховную Раду для разъяснений в ситуации бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  9760 просмотра
Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила супругу экс-депутата от запрещенной "Партии регионов" Инессу Маркову подозреваемой в государственной измене за совладение российской IT-компанией, которая разрабатывает программное обеспечение для российской боевой авиации, используемой в войне против Украины.

политика •   •  9499 просмотра
Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

Украинский фонд энергетической поддержки уже получил более 494 миллионов евро в виде перечисленных и объявленных взносов на укрепление своей энергетической системы после ударов россии.

Война •   •  10921 просмотра
В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль