россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации

россияне не скрывают своих намерений использовать украинцев, выехавших в Европу для собственной пропаганды против Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В центре приводят заявление одного из депутатов Госдумы рф олега матвейчева. По его словам, москва должна приложить все усилия, чтобы "перетащить" к себе украинцев в Европе, которые не хотят мобилизоваться на защиту Родины.

российский чиновник уверяет, что такой подход поможет России в пропаганде, направленной на жителей оккупированных и прифронтовых территорий. Мол, таким образом москва покажет, что ценит этих людей и якобы готова о них позаботиться, в отличие от Украины. При этом депутат призывает к "жесткой фильтрации".

Центр противодействия дезинформации разоблачил сеть TikTok-каналов, которые распространяют российскую пропаганду

В то же время Центр противодействия дезинформации отмечает, что россияне не планируют помогать украинцам и призывают не поддаваться на враждебные манипуляции.

Главная цель России в этой ситуации, о чем ее представители откровенно говорят, – не помочь украинцам в затруднении, а использовать их для достижения своих пропагандистских целей, а также получить экономическую выгоду от появления на их рынке труда новых рабочих рук - заявили в ГПД.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что россияне запустили информационную кампанию под названием "Дозор" для сбора данных о сотрудниках ТЦК, военной технике и маршрутах логистики.