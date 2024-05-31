Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны
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россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации
Москва открыто признает, что планирует использовать украинцев, бежавших в Европу, в пропагандистских целях против Украины, используя их для того, чтобы изобразить рф, в отличие от Украины.
Пилотный проект по реабилитации военнослужащих: в Минобороны сообщили детали
Министерство обороны запустило пилотный проект по созданию эффективной системы реабилитации военнослужащих с участием гражданских и военных медицинских учреждений, социальных служб и местных органов власти, направленный на создание прозрачного, эффективного и удобного для пользователей процесса реабилитации.
"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев
В Уманском уезде Ботошани, расположенном недалеко от границы с Украиной, 7000 украинцев были фиктивно зарегистрированы по одному адресу, чтобы обманным путем получить румынское гражданство за плату в размере 50 евро с человека.
Генсек НАТО рассчитывает на сохранение союзниками военной поддержки Украины на уровне не менее 40 млрд евро ежегодно
Генеральный секретарь НАТО ожидает, что союзники возьмут на себя обязательство оказывать Украине военную поддержку в размере не менее 40 миллиардов евро ежегодно столько, сколько потребуется.
Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго
Кабинет Министров Украины утвердил повышение тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей до 4,32 грн. / кВтч до 30 апреля 2025 года с сохранением льготного тарифа в размере 2,64 грн./ кВтч для потребителей, использующих электрическое отопление в отопительный период.
ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны
ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, собрала 58 миллионов евро для оказания помощи Украине, и вскоре к этой инициативе присоединилась Испания.
россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно
Как отмечает издание, в российских соцсетях опубликовано видео, на котором видно как от "дрономатки" в воздухе отсоединяется FPV-дрон и продолжает полет самостоятельно. Отмечается, что в том случае, когда "дрономатка" не смогла найти цель, она может вернуться обратно. Устройство имеет опцию вертикального взлета и посадки.
Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы
Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на российской стороне границы в целях самообороны от агрессии рф.
В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны
Посол Литвы в Тбилиси был вызван в МИД Грузии в связи с "грубым вмешательством Вильнюса во внутренние дела" в связи с критикой Литвы принятия Грузией закона об иноагентах и участием министра иностранных дел Литвы в акциях протеста против документа.
Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО станет окончательной гарантией ее безопасности и обеспечит прочный мир и стабильность, необходимые для восстановления.