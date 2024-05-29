росіяни запустили кампанію "Дозор": збирають дані про співробітників ТЦК та військові об’єкти
Київ • УНН
Росіяни запустили інформаційну кампанію під назвою "Дозор" для збору даних про співробітників ТЦК, військову техніку, маршрути логістики та об'єкти критичної інфраструктури в Україні для можливої диверсійної діяльності.
В рф запустили інформаційну кампанію під назвою "Дозор", щоб збирати дані, зокрема, про співробітників ТЦК, щодо транспортування техніки та військових об’єктів. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Центр протидії дезінформації зафіксував ворожу інформаційну кампанію під умовною назвою "Дозор", запущену росіянами для збору даних про особовий склад Сил оборони, зокрема про співробітників ТЦК, військову техніку й логістичні шляхи її транспортування, військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури тощо
ЦПД вважають, що проєкт "Дозор" був започаткований, імовірно, представниками російського силового блоку. І також він направлений на формування в Україні проросійського підпілля з метою здійснення диверсійно-підривної роботи.
" У рамках кампанії поширюються інструктажі для підготовки до диверсій на території України, а також створені чат-боти для збору інформації про Сили оборони. Закликаємо бути свідомими і дбати про власну інформаційну безпеку, щоб не потрапити у пастку ворога!", - вказали в ЦПД.
рф розгорнула інфоркампанію до 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт - ЦПД при РНБО 27.05.24, 14:20 • 14454 перегляди