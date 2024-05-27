рф розгорнула інфоркампанію до 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт - ЦПД при РНБО
Київ • УНН
росія розпочала дезінформаційну кампанію з метою перекласти відповідальність за початок війни на Україну в 10-ту річницю боїв за Донецький аеропорт.
Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що росіяни розгорнули масштабну дизінформацію кампанію, щоб перекласти відповідальність за розв’язання війни на Київ. Приурочили інформкомпанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, передає УНН.
рф розгорнула масштабну інформаційну кампанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, намагаючись перекласти відповідальність за розв’язання війни на Київ
За даними ЦПД, у рамках кампанії ворожа пропаганда активно висвітлює меморіальні заходи на ТОТ та поширює заяви російський політиків і кремлівських ставлеників на окупованих територіях до річниці першого масштабного бою за Донецький аеропорт, який відбувся 26 травня 2014 року.
Цей бій ru-пропаганда подає як "агресивний напад України на Донбас". Хоча як нагадали в Центрі, на момент початку бойових дій на Сході вже був окупований український Крим, а переважна більшість так званих "ополченців Донбасу" насправді були росіянами, зокрема військовими та співробітниками спецслужб.
"рф продовжує брехати, щоб виправдати агресію проти України та зняти з себе відповідальність за терор, який вона розгорнула проти мирних українців", - наголосили в ЦПД при РНБО.
Довідково
Бої за Донеький аеропорт тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.
Оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.
Нагадаємо, 20 січня в Україні відзначають день пам’яті захисників донецького аеропорту.