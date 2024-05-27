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рф розгорнула інфоркампанію до 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт - ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 14454 перегляди

росія розпочала дезінформаційну кампанію з метою перекласти відповідальність за початок війни на Україну в 10-ту річницю боїв за Донецький аеропорт.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що росіяни розгорнули масштабну дизінформацію кампанію, щоб перекласти   відповідальність за розв’язання війни на Київ.  Приурочили інформкомпанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, передає УНН

 рф розгорнула масштабну інформаційну кампанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, намагаючись перекласти відповідальність за розв’язання війни на Київ

- йдеться у повідомленні ЦПД при РНБО.

За даними ЦПД, у рамках кампанії ворожа пропаганда активно висвітлює меморіальні заходи на ТОТ та поширює заяви російський політиків і кремлівських ставлеників на окупованих територіях до річниці першого масштабного бою за Донецький аеропорт, який відбувся 26 травня 2014 року. 

 Цей бій ru-пропаганда подає як "агресивний напад України на Донбас". Хоча як нагадали в Центрі, на момент початку бойових дій на Сході вже був окупований український Крим, а переважна більшість так званих "ополченців Донбасу" насправді були росіянами, зокрема військовими та співробітниками спецслужб.

"рф продовжує брехати, щоб виправдати агресію проти України та зняти з себе відповідальність за терор, який вона розгорнула проти мирних українців", - наголосили в ЦПД при РНБО.

Довідково 

Бої за Донеький аеропорт тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

Оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 бійців.

Нагадаємо, 20 січня в Україні відзначають день пам’яті захисників донецького аеропорту.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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