рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что россияне развернули масштабную дизинформационную кампанию, чтобы переложить ответственность за развязывание войны на Киев. Приурочили информкомпанию к 10-й годовщине начала боев за Донецкий аэропорт, передает УНН.

рф развернула масштабную информационную кампанию к 10-й годовщине начала боев за Донецкий аэропорт, пытаясь переложить ответственность за развязывание войны на Киев - говорится в сообщении ЦПД при СНБО.

По данным ЦПИ, в рамках кампании вражеская пропаганда активно освещает мемориальные мероприятия на ВОТ и распространяет заявления российских политиков и кремлевских ставленников на оккупированных территориях к годовщине первого масштабного боя за Донецкий аэропорт, который состоялся 26 мая 2014 года.

Этот бой ru-пропаганда подает как "агрессивное нападение Украины на Донбасс". Хотя как напомнили в Центре, на момент начала боевых действий на Востоке уже был оккупирован украинский Крым, а подавляющее большинство так называемых "ополченцев Донбасса" на самом деле были россиянами, в частности военными и сотрудниками спецслужб.

"рф продолжает врать, чтобы оправдать агрессию против Украины и снять с себя ответственность за террор, который она развернула против мирных украинцев", - отметили в ЦПД при СНБО.

Справочно

Бои за Донецкий аэропорт продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

Оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Напомним, 20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.