россияне запустили кампанию "Дозор": собирают данные о сотрудниках ТЦК и военных объектах

В рф запустили информационную кампанию под названием "Дозор", чтобы собирать данные, в частности, о сотрудниках ТЦК, по транспортировке техники и военных объектов. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Центр противодействия дезинформации зафиксировал вражескую информационную кампанию под условным названием "Дозор", запущенную россиянами для сбора данных о личном составе Сил обороны, в частности о сотрудниках ТЦК, военной технике и логистических путях ее транспортировки, военных объектах и объектах критической инфраструктуры и т.д - говорится в сообщении.

ЦПД считают, что проект "Дозор" был начат, предположительно, представителями российского силового блока. И также он направлен на формирование в Украине пророссийского подполья с целью осуществления диверсионно-подрывной работы.

"В рамках кампании распространяются инструктажи для подготовки к диверсиям на территории Украины, а также созданы чат-боты для сбора информации о Силах обороны. призываем быть сознательными и заботиться о собственной информационной безопасности, чтобы не попасть в ловушку врага!",- указали в ЦПД.

рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО