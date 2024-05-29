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россияне запустили кампанию "Дозор": собирают данные о сотрудниках ТЦК и военных объектах

россияне запустили кампанию "Дозор": собирают данные о сотрудниках ТЦК и военных объектах

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 11:47  •  5549 просмотра

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Россияне запустили информационную кампанию под названием "Дозор" для сбора данных о сотрудниках ТЦК, военной технике, маршрутах логистики и объектах критической инфраструктуры в Украине для возможной диверсионной деятельности.

В рф запустили  информационную кампанию под названием "Дозор", чтобы собирать данные, в частности, о сотрудниках ТЦК, по транспортировке техники и военных объектов. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН

Центр противодействия дезинформации зафиксировал вражескую информационную кампанию под условным названием "Дозор", запущенную россиянами для сбора данных о личном составе Сил обороны, в частности о сотрудниках ТЦК, военной технике и логистических путях ее транспортировки, военных объектах и объектах критической инфраструктуры и т.д

- говорится в сообщении.

ЦПД считают, что проект "Дозор" был начат, предположительно, представителями российского силового блока. И также он направлен на формирование в Украине пророссийского подполья с целью осуществления диверсионно-подрывной работы. 

 "В рамках кампании распространяются инструктажи для подготовки к диверсиям на территории Украины, а также созданы чат-боты для сбора информации о Силах обороны.  призываем быть сознательными и заботиться о собственной информационной безопасности, чтобы не попасть в ловушку врага!",- указали в ЦПД. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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