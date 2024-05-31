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росія прагне використати українських біженців у Європі для пропаганди - Центр протидії дезінформації

росія прагне використати українських біженців у Європі для пропаганди - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 23575 перегляди

Москва відкрито визнає, що планує використовувати українців, які втекли в Європу, в пропагандистських цілях проти України, використовуючи їх для того, щоб зобразити рф піклується про них, на відміну від України.

росіяни не приховують своїх намірів використати українців, які виїхали до Європи для власної пропаганди проти України. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН

Деталі 

У Центрі наводять заяву одного з депутатів держдуми рф олега матвєйчіва. За його словами, москва має докласти всіх зусиль, щоб "перетягнути" до себе українців у Європі, які не хочуть мобілізуватися на захист Батьківщини.

російський посадовець запевняє, що такий підхід допоможе росії у пропаганді, спрямованій на жителів окупованих і прифронтових територій. Мовляв, таким чином москва покаже, що цінує цих людей і нібито готова про них подбати, на відміну від України. При цьому депутат закликає до "жорсткої фільтрації". 

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Водночас Центр протидії дезінформації наголошує, що росіяни не планують допомагати українцям та закликають не піддаватись  на ворожі маніпуляції. 

Головна мета росії у цій ситуації, про що її представники відверто говорять, – не допомогти українцям у скруті, а використати їх для досягнення своїх пропагандистських цілей, а також отримати економічну вигоду від появи на їхньому ринку праці нових робочих рук

- заявили в ЦПД.

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації попередили, що росіяни запустили інформаційну кампанію під назвою "Дозор" для збору даних про співробітників ТЦК, військову техніку та маршрути логістики.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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